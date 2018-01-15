Климкин: позиции России и Украины очень далеки

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по телефону обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и написал об итогах разговора в своем твиттере.

«Только что говорил с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также относительно формата возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но мы должны работать дальше. Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию», — написал Климкин.

Ранее Лавров и Климкин провели встречу в Вене «на полях» заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.