Трамп назвал «очень хорошими» свои отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, у него «очень хорошие» отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

«У меня, вероятно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном... Я завожу отношения с людьми. Думаю, вы удивлены», — заявил Трамп.

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Он, однако, отказался отвечать на вопрос о том, беседовал ли он с северокорейским лидером.

«Я не хочу комментировать это. Я не говорю, было или не было. Я просто не хочу комментировать», — сказал Трамп.

Газета отмечает, что заявления американского президента могут служить сигналом для более открытой дипломатии между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее Трамп заявил о готовности созвониться с Ким Чен Ыном.