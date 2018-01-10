Путин попросил сопредседателей своего штаба «действовать в рамках закона»

Президент России Владимир Путин попросил сопредседателей своего избирательного штаба «действовать исключительно в рамках закона», передает РИА «Новости».

«Хотел бы попросить вас и всех, кто будет заниматься этой работой штабной, — действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая. И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений», — сказал Путин.

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Он также выразил уверенность в том, что, действуя в рамках закона, удастся сделать все.

Ранее стали известны сопредседатели избирательного штаба Путина.