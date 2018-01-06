В Госдуме осудили попытку США изменить задним числом ядерное соглашение с Ираном

Намерение властей США изменить задним числом положения ядерного соглашения с Ираном негативно скажется на судьбе договора, заявил глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что специальный американский закон для изменения задним числом ядерного соглашения с Ираном будет принят уже на следующей неделе «или вскоре после этого».

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«Очевидно, (что принятие данного закона скажется на судьбе ядерной сделки) негативным образом. И сам прецедент «заднего числа» здесь весьма примечателен», – отметил Слуцкий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над исправлением «серьезных недостатков» заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает ядерную сделку, но не опроверг на международном уровне соблюдение Тегераном договоренностей. При этом он отметил, что если американские усилия по улучшению соглашения провалятся, то США выйдут из него.

В Иране считают, что принятие специального закона по ядерной сделке стало бы нарушением соглашения.

Ранее в МИДе Ирана рассказали о промахе администрации Трампа.