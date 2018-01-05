Клинцевич назвал заявление Киева о «билете в Россию» запугиванием

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич увидел в заявлении МИД Украины, назвавшего поездку в Россию «билетом в один конец», «тактику шантажа и запугивания», передает РИА «Новости».

«МИД Украины, назвав поездку в Россию «билетом в один конец», прибег к чуть ли не последнему средству, чтобы ограничить число таких поездок», — заявил Клинцевич.

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Он также задался вопросом, что предпримет Киев, если такая тактика не сработает.

«Признание украинца, отправляющегося в Россию за куском хлеба, предателем родины? Украина, на весь мир хвастаясь своим неприятием всего, что связано с советским прошлым, одновременно втихомолку тиражирует его самые неприглядные страницы», — сказал Клинцевич.

Ранее департамент консульской службы МИД Украины назвал поездки украинцев в Россию «билетом в один конец».