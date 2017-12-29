Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главное разочарование 2017 года, передает «Интерфакс».

Пескова спросили о том, какими по оценке Кремля являются главные достижения и главные разочарования уходящего года. Изначально он затруднился ответить и сказал, что сложно выделить какое-то одно самое главное достижение и самую главную неудачу.

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«Можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся Минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации Минских договоренностей, по чьей вине и с чьим нежеланием», — отметил Песков.

Кроме того, он отметил, что расследование США по так называемому «российскому делу», связанному с обвинениями России во вмешательстве в американские выборы, вызывает в Москве недоумение и наносит ущерб двусторонним отношениям.

«Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивал президент (России Владимир Путин. — «Газета.Ru») — мы хотим и ищем добрых и взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения и взаимного доверия со всеми странами, в первую очередь, с европейскими и, в том числе, с США», — заключил Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит Новый год.