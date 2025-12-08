На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оставил в СИЗО экс-зампрокурора Белгородской области

Суд в Москве продлил арест бывшему зампрокурора Белгородской области Смирнову
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил до 10 марта арест бывшему заместителю прокурора Белгородской области Дмитрию Смирнову по делу об особо крупной взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 марта 2026 года», — заявил в ходе заседания судья.

Уголовное дело в отношении чиновника проходит по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Суд арестовал Смирнова 15 октября. Перед этим сотрудники полиции провели проверку в его отношении, в результате которой мужчину уволили из органов прокуратуры и обвинили в совершении коррупционного преступления.

Напомним, 38-летний зампрокурора был назначен на должность в конце сентября. До этого он три года занимал пост городского прокурора во Всеволожске Ленинградской области.

Ранее в Уфе экс-прокурор получил 12 лет строгого режима за взятку.

