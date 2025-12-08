Суд оставил в СИЗО экс-зампрокурора Белгородской области

Басманный суд Москвы продлил до 10 марта арест бывшему заместителю прокурора Белгородской области Дмитрию Смирнову по делу об особо крупной взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 марта 2026 года», — заявил в ходе заседания судья.

Уголовное дело в отношении чиновника проходит по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Суд арестовал Смирнова 15 октября. Перед этим сотрудники полиции провели проверку в его отношении, в результате которой мужчину уволили из органов прокуратуры и обвинили в совершении коррупционного преступления.

Напомним, 38-летний зампрокурора был назначен на должность в конце сентября. До этого он три года занимал пост городского прокурора во Всеволожске Ленинградской области.

Ранее в Уфе экс-прокурор получил 12 лет строгого режима за взятку.