На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Игрок ЦСКА перенес операцию

Игрок ЦСКА Круговой заявил, что перенес плановую операцию
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале сообщил, что перенес плановую операцию.

«Сегодня, сразу по прилете в Москву, мне успешно провели плановую операцию — решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Все прошло хорошо. Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе», — написал Круговой.

Футболист попал в стартовый состав армейцев на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», который состоялся 7 декабря, и отыграл 85 минут.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2. В начале первого тайма счет открыл игрок ЦСКА Мойзес. Перед перерывом счет сравнял Джон Кордоба. В начале второй половины матча Виктор Са вывел «Краснодар» вперед. Жоау Батчи за 20 минут до конца матча довел преимущество «Краснодара» до двух мячей. В компенсированное время Матеус Алвес отыграл один мяч.

ЦСКА после 18-ти сыгранных туров национального первенства идет на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворитов РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами