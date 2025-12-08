Игрок ЦСКА перенес операцию

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале сообщил, что перенес плановую операцию.

«Сегодня, сразу по прилете в Москву, мне успешно провели плановую операцию — решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Все прошло хорошо. Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе», — написал Круговой.

Футболист попал в стартовый состав армейцев на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», который состоялся 7 декабря, и отыграл 85 минут.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2. В начале первого тайма счет открыл игрок ЦСКА Мойзес. Перед перерывом счет сравнял Джон Кордоба. В начале второй половины матча Виктор Са вывел «Краснодар» вперед. Жоау Батчи за 20 минут до конца матча довел преимущество «Краснодара» до двух мячей. В компенсированное время Матеус Алвес отыграл один мяч.

ЦСКА после 18-ти сыгранных туров национального первенства идет на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.

