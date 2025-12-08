Россия надеется, что обновленная Стратегия национальной безопасности США окажет отрезвляющее воздействие на европейскую «партию войны». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

По ее мнению, документ констатирует углубляющиеся противоречия между Вашингтоном и Европейским союзом (ЕС). «Кульминацией» этих противоречий дипломат назвала попытки Брюсселя саботировать усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

«Есть объективное совпадение традиционных взглядов России и здравых оценок нового руководства США на действительно тревожные процессы, происходящие в Старом Свете. В этом отношении остается надеяться, что новая американская Стратегия окажет на европейскую «партию войны» столь же отрезвляющее воздействие, как и недавние высказывания президента РФ Владимира Путина об абсурдности европейских «мотивировок» подготовки к некой «войне с Россией», — сказала Захарова.

Также она обратила внимание, что ряд положений новой Стратегии нацбезопасности США закладывают основу для продолжения совместных конструктивных усилий Москвы и Вашингтона по поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса.

5 декабря Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой говорится о наличии противоречий между американской администрацией и чиновниками из стран Европы. В документе подчеркивается, что европейские чиновники имеют нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. При этом в своих надеждах они опираются на «нестабильные правительства меньшинств», многие из которых пытаются подавить оппозицию и тем самым топчут принципы демократии.

Ранее в Германии отвергли критику, содержащуюся в Стратегии нацбезопасности США.