В МИД выразили надежду, что США не начнут войну с Венесуэлой

Захарова: Россия надеется, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о надежде Москвы на то, что США не начнут полноформкатный конфликт с Венесуэлой. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Говоря о публикации новой Стратегии национальной безопасности США, дипломат отметила, что неоткорые ее положения вызывают особую тревогу на фоне напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы.

«Рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, грозящему обернуться непредсказуемыми последствиями для всего западного полушария», — указала Захарова.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. В документе говорится, что американская сторона хочет, чтобы страны Европы взяли на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности. Также в тексте указано, что Вашингтон будет противостоять продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в Европе.

