На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД выразили надежду, что США не начнут войну с Венесуэлой

Захарова: Россия надеется, что США удержатся от конфликта с Венесуэлой
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о надежде Москвы на то, что США не начнут полноформкатный конфликт с Венесуэлой. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Говоря о публикации новой Стратегии национальной безопасности США, дипломат отметила, что неоткорые ее положения вызывают особую тревогу на фоне напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы.

«Рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, грозящему обернуться непредсказуемыми последствиями для всего западного полушария», — указала Захарова.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. В документе говорится, что американская сторона хочет, чтобы страны Европы взяли на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности. Также в тексте указано, что Вашингтон будет противостоять продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в Европе.

Ранее журналист раскрыл, как поступит Трамп в случае неудачи на украинском треке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами