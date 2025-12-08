На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше заявили о тяжелой болезни Евросоюза

Лидер ПиС Качиньский: Евросоюз надо вылечить от тяжелой болезни
Kacper Pempel/Reuters

В настоящее время Европейский союз (ЕС) тяжело болен, объединение следует вылечить. Об этом заявил лидер крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, передает RMF24.

«Европейский союз, такой, как сейчас, тяжело болен. Эту тяжелую болезнь надо вылечить. Мы за то, чтобы быть в Евросоюзе, мы за Евросоюз, но только Евросоюз надо очень радикально перестроить, вернуться к его истокам», — сказал оппозиционер.

Качиньский добавил, что ЕС нуждается в решении всех проблем, «не существовавших при его создании».

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты продолжают «дрессировать обезумевший Европейский союз», чтобы напомнить, кто является хозяином. Он отметил, что даже американский миллиардер Илон Маск пожелал ЕС распада.

Ранее Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа «движется к забвению».

