В МИД России сообщили о назначении нового генконсула России в Стамбуле

Александр Калачев стал новым генконсулом России в Стамбуле
МИД России

Новым генеральным консулом России в Стамбуле назначен Александр Калачев. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

«Приказом Министерства иностранных дел РФ Калачев Александр Александрович назначен генеральным консулом РФ в Стамбуле, Турецкая Республика», — сказано в сообщении.

Александр Калачев сменил на этом посту Андрея Буравова. Он родился в 1980 году, в 2001 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. На дипломатическую службу поступил в 2002 году. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом, в том числе в генеральном консульстве России в Нью-Йорке в 2005–2011 годах, а также занимал пост генерального консула России в Брно в 2020–2022 годах. С июля 2023 года занимал должность заместителя директора департамента кадров МИД России.

Ранее Путин назначил нового посла России в Австрии.

