Эксперт оценил опасность цунами от землетрясения в Японии для России

Член РАН Шебалин: цунами от землетрясения в Японии может достичь Южных Курил
Protasov AN/Shutterstock/FOTODOM

Цунами, вызванное землетрясением в Японии, может достичь Южных Курил. Об этом в ходе беседы с журналистами RT предупредил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук (РАН) Петр Шебалин.

Он отметил, что подземные толчки были зафиксированы сравнительно недавно, поэтому информация о волнах цунами у побережья Японии пока не поступала. При этом прогнозы показывают, что волна может дойти до Южных Курил, но ее движение в сторону Сахалина маловероятно. По словам эксперта, если цунами достигнет берегов Камчатки, то будет небольшим.

Как сказал Шебалин, цунами может и вовсе не возникнуть. Причина тому — достаточно небольшая глубина, на которой залегал очаг землетрясения.

«И при такой магнитуде, чтобы образовалось цунами, нужно, чтобы очаг располагался вблизи поверхности», — добавил специалист.

8 декабря в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. После этого для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами. Метеорологическое управление Японии заявило о приближении цунами высотой около трех метров. На данный момент в районе префектуры Аомори зафиксировали волны высотой 40 сантиметров, а в префектуре Хоккайдо — высотой 20 сантиметров.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о пострадавших в результате землетрясения.

