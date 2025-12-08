В США заявили о поддержке Вашингтоном планов Ирака по передаче доли «Лукойла»

Правительство США поддержало планы Ирака по передаче доли российской компании «Лукойл» в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны — «Западная Курна 2» — американской компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным журналистов, потенциальными претендентами на активы «Лукойла» стали компании Exxon Mobil и Chevron. При этом, как уточнил источник, Багдад отдает предпочтение Exxon, которая уже принимала участие в разработке месторождения «Западная Курна 1».

«Мы воодушевлены первоначальными договоренностями Министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron, а также недавним обязательством передать «Западную Курну 2» американскому оператору. Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы американских компаний в Ираке», — сказал представитель Госдепартамента.

1 декабря министерство нефти Ирака пригласило американские компании занять место российского холдинга «Лукойл» в разработке «Западная Курна 2». В ведомстве добавили, что права на разработку месторождения получит компания, которая выиграет в конкурсе.

Ранее США разрешили международные операции с «Лукойлом».