На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о поддержке Вашингтоном планов Ирака по передаче доли «Лукойла»

Bloomberg: США поддержали передачу доли «Лукойла» американской компании в Ираке
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Правительство США поддержало планы Ирака по передаче доли российской компании «Лукойл» в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны — «Западная Курна 2» — американской компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным журналистов, потенциальными претендентами на активы «Лукойла» стали компании Exxon Mobil и Chevron. При этом, как уточнил источник, Багдад отдает предпочтение Exxon, которая уже принимала участие в разработке месторождения «Западная Курна 1».

«Мы воодушевлены первоначальными договоренностями Министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron, а также недавним обязательством передать «Западную Курну 2» американскому оператору. Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы американских компаний в Ираке», — сказал представитель Госдепартамента.

1 декабря министерство нефти Ирака пригласило американские компании занять место российского холдинга «Лукойл» в разработке «Западная Курна 2». В ведомстве добавили, что права на разработку месторождения получит компания, которая выиграет в конкурсе.

Ранее США разрешили международные операции с «Лукойлом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами