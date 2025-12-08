На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Камбоджа подвела к границе танки и артиллерию

Heng Sinith/AP

Камбоджийские вооруженные силы перебросили к границе с Таиландом подразделения танков Т-55 и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщает «Интерфакс».

Тем временем тайские истребители F-16 наносят удары по опорным пунктам противника, складам и подходящим подкреплениям. Королевские ВВС Таиланда сообщили, что истребители F-16 наносят удары по опорным пунктам противника, складам и подходящим подкреплениям. По информации военных, авиация направлена для поддержки наземных подразделений.

Пограничные столкновения между странами начались 8 декабря. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. До этого Таиланд и Камбоджа столкнулись на приграничной территории. Инцидент произошел после нападения на таиландскую военно-стратегическую базу Анупонг, в результате которого пострадали военнослужащие обеих стран. Впоследствии Таиланд отказался от мирных переговоров с Камбоджей и принял резолюцию, дающую право на новые военные операции после перемирия, достигнутого летом.

Ранее в посольстве РФ прокомментировали ситуацию на границе Таиланда и Камбоджи.

