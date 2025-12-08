На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, кому лучше всего подходит удаленка

Conversation: больше всего от удаленки выигрывают женщины
Работа из дома стала привычной частью трудовой культуры, но ее влияние на психическое здоровье до сих пор вызывает споры. Новое исследование австралийских ученых, основанное на двадцатилетних данных о более чем 16 тысячах работников, показало: больше всего от удаленки выигрывают женщины — особенно те, кто совмещает дом и офис в гибридном формате. Об этом сообщает портал The Conversation.

Ученые проанализировали информацию национального лонгитюдного исследования HILDA за период с начала 2000-х до 2019 года, исключив пандемийные годы, чтобы избежать влияния COVID-19 на психическое состояние участников. Модели учитывали не только рабочие привычки, но и изменения жизненных обстоятельств — такие как смена работы или появление детей.

Один из ключевых выводов касается гендерных различий. Длительные поездки на работу ухудшали самочувствие мужчин, уже сталкивавшихся с тревогой или пониженным настроением. Полчаса дополнительного пути утром по эффекту сопоставимы со снижением дохода семьи на 2%. На женское психическое здоровье длительность дороги почти не влияла.

Но куда важнее оказался формат работы. Для женщин, особенно с ослабленным психическим здоровьем, гибридная занятость — один–два дня в офисе и остальное время дома — становилась значительным ресурсом. Улучшение самочувствия было сопоставимо с ростом дохода примерно на 15%. Удаленная работа снижала стресс и помогала лучше распределять нагрузку между профессиональными и семейными обязанностями.

У мужчин влияние работы из дома оказалось нейтральным. Исследователи предполагают, что причина может крыться в особенностях распределения домашних обязанностей и в том, что мужские социальные связи чаще формируются на рабочем месте.

Авторы подчеркнули: люди с уязвимым психическим здоровьем наиболее чувствительны к условиям труда. Длинные поездки и отсутствие гибкости сильнее истощают их эмоциональный ресурс, а возможность работать из дома становится защитным фактором.

Ученые порекомендовали работодателям учитывать индивидуальные различия сотрудников и избегать универсальных требований «возвращения в офис». Для работников важным советом становится самонаблюдение: выбирать среду, в которой легче выполнять сложные задачи, и выстраивать график с учетом личной устойчивости.

Ранее ученые подтвердили пользу четырехдневной рабочей недели для сотрудников.

