На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Тактики особо не будет»: почему матч «Реала» и «Сити» станет фантастическим

Экс-игрок Пименов верит в победу «Реала» над «Манчестер Сити»
true
true
true
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» забьют много мячей в матче Лиги чемпионов, но победу одержит испанская команда. Такое мнение в комментарии порталу Odds.ru выразил бывший футболист сборной России Руслан Пименов.

«Я думаю, матч будет просто фантастическим на количество забитых мячей. Мбаппе — просто нереальный голеадор, и Холанд хоть немножко притих, но количество забитых мячей просто потрясает.

Этот матч будет на встречных курсах, тактики особо не будет, потому что все будут играть на сильных качествах, а это атака. И этот несмотря на то, что Пере Гвардиола – тактик. Но мне кажется, в этой игре этого не будет», — считает Пименов.

Он выразил мнение, что в каждом тайме будет забито минимум по два мяча. Пименов прогнозирует победу «Реала» со счетом 3:2.

Матч общего этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 10 декабря на «Сантьяго Бернабеу», встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Мадридцы набрали 12 очков и идут на пятом месте в турнирной таблицу, английская команда с 10 баллами располагается на девятой строчке.

Ранее Мбаппе был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами