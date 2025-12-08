«Тактики особо не будет»: почему матч «Реала» и «Сити» станет фантастическим

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» забьют много мячей в матче Лиги чемпионов, но победу одержит испанская команда. Такое мнение в комментарии порталу Odds.ru выразил бывший футболист сборной России Руслан Пименов.

«Я думаю, матч будет просто фантастическим на количество забитых мячей. Мбаппе — просто нереальный голеадор, и Холанд хоть немножко притих, но количество забитых мячей просто потрясает.

Этот матч будет на встречных курсах, тактики особо не будет, потому что все будут играть на сильных качествах, а это атака. И этот несмотря на то, что Пере Гвардиола – тактик. Но мне кажется, в этой игре этого не будет», — считает Пименов.

Он выразил мнение, что в каждом тайме будет забито минимум по два мяча. Пименов прогнозирует победу «Реала» со счетом 3:2.

Матч общего этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 10 декабря на «Сантьяго Бернабеу», встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Мадридцы набрали 12 очков и идут на пятом месте в турнирной таблицу, английская команда с 10 баллами располагается на девятой строчке.

Ранее Мбаппе был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.