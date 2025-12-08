Мирный план Трампа по Украине сократили

Зеленский: мирный план США по Украине был сокращен с 28 до 20 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров мирный план США был сокращен с 28 до 20 пунктов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам украинского лидера, в ходе переговоров не удалось найти компромисс по территориальному вопросу. Он отметил, что советники по безопасности Украины и европейских стран доработают привезенный из Майами проект мирного плана к вечеру 9 октября, чтобы передать его США.

До этого Госдеп США сделал заявление о прошедших 4 и 5 декабря в Майами переговорах американской и украинской делегаций. Там указали, что стороны обсудили итоги недавней встречи делегации США с представителями России и шаги, которые могли бы привести к прекращению конфликта, а также «согласовали рамки договоренностей в области безопасности» и рассмотрели программу поддержки восстановления Украины, в частности совместные экономические инициативы США и Украины в этом вопросе.

