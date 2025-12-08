На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мирный план Трампа по Украине сократили

Зеленский: мирный план США по Украине был сокращен с 28 до 20 пунктов
true
true
true
close
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров мирный план США был сокращен с 28 до 20 пунктов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам украинского лидера, в ходе переговоров не удалось найти компромисс по территориальному вопросу. Он отметил, что советники по безопасности Украины и европейских стран доработают привезенный из Майами проект мирного плана к вечеру 9 октября, чтобы передать его США.

До этого Госдеп США сделал заявление о прошедших 4 и 5 декабря в Майами переговорах американской и украинской делегаций. Там указали, что стороны обсудили итоги недавней встречи делегации США с представителями России и шаги, которые могли бы привести к прекращению конфликта, а также «согласовали рамки договоренностей в области безопасности» и рассмотрели программу поддержки восстановления Украины, в частности совместные экономические инициативы США и Украины в этом вопросе.

Ранее психиатр сравнил внешний вид Уиткоффа на переговорах с Россией и Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами