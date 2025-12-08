Директор Долиной ответил на слух о повышении гонорара певицы

Директор Долиной Пудовкин заявил, что певица не меняла гонорары на корпоративы

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг в беседе с NEWS.ru, что артистка поднимала свои гонорары на корпоративы после скандала.

Пудовкин уверил, что гонорары Долиной не изменялись ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. Продюсер добавил, что график артистки тоже остался неизменным.

Директор Долиной отказался называть сумму гонорара исполнительницы. Но уточнил, что артистка никогда не брала 4,5-5 миллионов рублей за частные выступления.

В декабре Life со ссылкой на Shot сообщил, что с ноября 2025 года цена за выступление Долиной на частных вечеринках якобы увеличилась до 3,5 миллиона рублей, а с декабря — уже до 4,5 миллиона.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

