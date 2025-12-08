Дочь Даны Борисова рассталась с 35-летним продюсером из-за измены

Продюсер Артур Якобсон сообщил «СтарХиту», что расстался с дочерью Даны Борисовой из-за измены.

«Полина была пьяна, и один очень плохой человек воспользовался моментом. Какой вывод я для себя сделал? Моя девушка не будет пить!» — заявил продюсер.

По словам продюсера, родственники Борисовой-младшей поддержали его. Якобсон отметил, что мать и бабушка Полины встали на его сторону. Он добавил, что сохранил с девушкой дружеские отношения. Мужчина утверждает, что Борисова-младшая недовольна статусом просто друга.

«Она очень хотела бы все вернуть, но у меня такого желания нет. Прямо сейчас Полина сильно переживает, много плачет. Я же переношу разрыв спокойно, так как считаю, что мне в какой-то степени повезло, что данная ситуация произошла так быстро», — рассказал шоумен.

Якобсон понадеялся, что Борисова-младшая извлечет урок из разрыва.

О романе 35-летнего Якобсон и 18-летней Борисовой-младшей стало известно в сентябре 2025 года. Сама Дана Борисова назвала возлюбленного дочери любителем дешевых пиар-поводов.

По словам Борисовой, в 2024-м она рассорилась с Якобсоном окончательно. Она призналась, что не хочет вдаваться в детали конфликта.

Ранее Дана Борисова заявила, что подсела на уколы Оземпика.