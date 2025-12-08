На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Авиарейсы на Крите приостановлены из-за протеста фермеров

На Крите приостановлены авиарейсы из-за протестов фермеров
Stefanos Rapanis/Reuters

Аэропорты городов Ханья и Ираклион (столица греческого острова Крит) приостановили работу из-за протестов местных работников сельского хозяйства, сообщает греческая газета «Катимерини».

«Рейсы в аэропорту Ираклиона приостановлены после того, как на его территорию проникли протестующие фермеры», — пишет газета.

Как отмечается, в связи с беспорядками также приостановил работу аэропорт города Ханья на севере Крита. Там протестующие перекрыли главный вход в воздушную гавань, а также часть дорог, что в итоге привело к столкновениям с полицией, которая была вынуждена была применить слезоточивый газ.

«Лица, сломавшие ограждение аэропорта Ираклиона, повредившие патрульные машины в Ханье и участвовавшие в столкновениях с полицией, были установлены и обвиняются в создании преступной организации, а также ношении и применении оружия, и нанесении тяжких телесных повреждений», – сообщило издание.

По информации западных СМИ, протесты сельскохозяйственных работников на острове связаны с задержкой выплат пособий. Сообщается, что местные фермеры не получили финансовую помощь из-за недавнего коррупционного скандала, связанного с фальсификацией документов о праве собственности для получения выплат. В этом деле фигурируют отдельные сельскохозяйственные работники и государственные служащие, им помогавшие.

До этого в опасаясь за безопасность полета, пилоты запросили изменение курса и посадили самолет в аэропорту Ираклиона на Крите. Из-за неадекватного поведения пассажирки, гражданки Великобритании, борт не смог долететь из Объединенного королевства в Египет.

Ранее в Греции из-за забастовки прекратили движение поездов.

