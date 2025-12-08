На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Кот-д'Ивуара пообещал превратить страну в энергетический хаб

Президент Кот-д'Ивуара Уаттара намерен превратить страну в энергетический хаб
MAGO/Matrix Images/Joseph Zah/Global Look Press

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил в ходе инаугурации, что местное правительство намерено превратить страну в энергетический хаб. Его слова передает канал Rassemblement.

«Мы нацелены на превращение нашей страны в энергетический хаб. Вместе с тем, мы будем способствовать цифровизации. Все это вместе поможет увеличить продуктивность нашей экономики», — подчеркнул Уаттара.

Между тем, по мнению президента, осуществлять амбициозные проекты его стране придется в условиях региональной нестабильности и потенциальной угрозы терроризма. Уаттара отметил, что западный регион страны остается уязвимым для атак террористов. Он также сказал, что в настоящее время «эволюционирует и возрастает» кибертерроризм, который.

Уаттаре 83 года. Он находится у власти с 2011 года. 25 октября Уттара победил на очередных выборах, набрав в первом туре 89,77% голосов, и получил право возглавлять страну четвертый срок подряд. Помимо действующего президента, в выборах принимали участие еще четыре кандидата.

Ранее президент Кот-д'Ивуара отправил в отставку премьера и правительство.

