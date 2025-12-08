Украина потребовала отстранить российских фигуристов от Олимпиады

Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) с требованием отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в зимних Олимпийских играх — 2026.

«Действия и публичная активность этих спортсменов противоречат принципам нейтральности, установленным МОК. <...> Украинская сторона считает, что их допуск к международным стартам подрывает принцип Олимпийской хартии и несет риск использования спорта как инструмента политического влияния», — указано в письме НОК Украины.

Петросян и Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

