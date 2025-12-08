В Госдуме поддержали идею предоставлять отцам отпуск при рождении ребенка

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал идею предоставлять отцам отпуск при рождении ребенка, но отметил, что семья не должна финансово страдать от такой возможности.

«Я считаю эту инициативу очень правильной как возможность, не как обязательный отпуск, но как возможный отпуск, чтобы, не дай бог, не нарушить имущественные права отцов, потому что какой это будет отпуск: оплачиваемый, неоплачиваемый, в счет основного отпуска или дополнительный. Думаю, что при рождении ребенка, конечно же, будет правильным работодателю на несколько дней, на неделю, дать отпуск папе молодому, для того, чтобы помочь маме в первые дни — самые сложные. Но здесь, опять же, отталкиваться нужно от того, чтобы семья финансово не пострадала от этого», — сказал он.

8 декабря глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию предложил рассмотреть возможность отпуска при рождении ребенка для отцов.

До этого президент России Владимир Путин во время заседания заявил, что наряду с поддержкой материнства в России необходимо подумать о мерах поддержки «вовлеченного, ответственного отцовства». По его словам, речь, по сути, идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах и больше времени уделяли воспитанию детей, а также вели здоровый образ жизни, чтобы как можно дольше сохранять репродуктивное здоровье.

23 октября Путин говорил, что Россия, как и другие развитые страны мира, столкнулась с проблемой снижения рождаемости. По словам российского лидера, сейчас в РФ можно наблюдать последствия «эха» двух демографических ям, которые образовались из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов.

