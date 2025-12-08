Премьер Японии заявил о пострадавших в результате мощного землетрясения

Премьер Такаити: при землетрясении в Японии пострадали семь человек

В результате мощного землетрясения в Японии пострадали семь человек. Об этом сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити в ходе экстренного брифинга, передает РИА Новости.

«К этому часу есть информация о семи пострадавших, мы продолжаем уточнять информацию по ущербу», — сказала глава японского кабмина.

8 декабря в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр, по данным национального метеорологического управления Японии, находился в Тихом океане к востоку от префектуры Аомори, очаг залегает на глубине 50 км.

Метеорологическое управление Японии сообщило, что цунами, высота которого составляет около трех метров, движется к восточному и северо-восточному побережью страны. Жителей прибрежных районов в префектурах Хоккайдо, Аомори и Иватэ призвали незамедлительно эвакуироваться в безопасные места.

В российском посольстве в Токио сообщили, что обращений от проживающих в стране россиян не поступало.

Ранее в Японии приостановили движение поездов из-за мощного землетрясения.