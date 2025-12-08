На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский впервые назвал кандидатов на пост главы своего офиса

Зеленский: на пост главы ОП рассматриваются Шмыгаль, Буданов, Кислица и Палиса
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы его офиса после увольнения Андрея Ермака. Об этом украинский лидер заявил журналистам после встречи с лидерами Евросоюза в Лондоне, передает издание «Общественное».

«Что касается главы ОП, я провел консультации, и страна это видела. Есть варианты — министр [обороны] Денис Шмыгаль или [глава министерства цифровой трансформации Михаил] Федоров. Но здесь есть вызов, потому что совет должен сначала их снимать перед тем, как назначать», — сказал глава республики.

Зеленский добавил, что также на пост рассматриваются кандидатуры первого заместителя главы МИД Сергея Кислицы, председателя главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и заместителя главы офиса президента Украины по военным вопросам Павла Палисы.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Раде заявили об открывшейся «охоте» на Ермака.

