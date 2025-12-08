Зеленский впервые назвал кандидатов на пост главы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы его офиса после увольнения Андрея Ермака. Об этом украинский лидер заявил журналистам после встречи с лидерами Евросоюза в Лондоне, передает издание «Общественное».

«Что касается главы ОП, я провел консультации, и страна это видела. Есть варианты — министр [обороны] Денис Шмыгаль или [глава министерства цифровой трансформации Михаил] Федоров. Но здесь есть вызов, потому что совет должен сначала их снимать перед тем, как назначать», — сказал глава республики.

Зеленский добавил, что также на пост рассматриваются кандидатуры первого заместителя главы МИД Сергея Кислицы, председателя главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и заместителя главы офиса президента Украины по военным вопросам Павла Палисы.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Раде заявили об открывшейся «охоте» на Ермака.