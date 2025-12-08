На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чувашии мать двоих детей лишилась квартиры и 5 млн рублей из-за мошенников

В Чувашии мошенники убедили мать двоих детей отдать им 5 млн рублей
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Чувашии стала жертвой мошенников, передав им пять миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, местной жительнице сообщили о посылке и попросили назвать код из сообщения. После этого она получила еще одно сообщение, в котором говорилось о взломе ее профиля «Госуслуг».

Перезвонив по указанному номеру, она стала общаться с аферистами, не подозревая этого. Незнакомцы представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга.

Под их руководством мать двоих детей продала квартиру, деньги от сделки она отправила неизвестным. В беседе с ней злоумышленники говорили, что продажа жилья будет фиктивной.

«Потерпевшая и дальше бы продолжала следовать инструкциям неизвестных, если бы ее не остановила сестра», – сообщается в публикации.

Пострадавшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиян предупредили о бандах аферистов, орудующих под видом Дедов Морозов.

