Фон дер Ляйен связала экспроприацию российских активов с обороной Евросоюза

Экспроприация замороженных активов РФ под предлогом так называемого «репарационного кредита» для Украины представляет собой «ключевой акт для обороны» Европейского союза (ЕС). Об этом по итогам видеоконференции участников «коалиции желающих» в Лондоне заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

«Обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза», — отметила она.

При этом фон дер Ляйен подтвердила, что схема выдачи «репарационного кредита» Киеву основана «на денежном выражении блокированных российских активов».

5 декабря председатель ЕК и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных активов РФ для финансирования Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить главу бельгийского правительства согласиться с реализацией данной инициативы.

8 декабря глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что изъятие российских активов с целью выдачи кредита Киеву представляет угрозу финансовой стабильности. По ее словам, если у глобальных инвесторов сложится впечатление, что их деньги в Европе больше не находятся в безопасности, то это нанесет ущерб месту инвестирования.

Ранее были названы страны ЕС, которые могут стать главными гарантами кредита для Украины за счет активов РФ.