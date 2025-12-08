На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен связала экспроприацию российских активов с обороной Евросоюза

Фон дер Ляйен назвала экспроприацию активов РФ ключевым актом для обороны ЕС
Vincent Kessler/Reuters

Экспроприация замороженных активов РФ под предлогом так называемого «репарационного кредита» для Украины представляет собой «ключевой акт для обороны» Европейского союза (ЕС). Об этом по итогам видеоконференции участников «коалиции желающих» в Лондоне заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

«Обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза», — отметила она.

При этом фон дер Ляйен подтвердила, что схема выдачи «репарационного кредита» Киеву основана «на денежном выражении блокированных российских активов».

5 декабря председатель ЕК и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных активов РФ для финансирования Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить главу бельгийского правительства согласиться с реализацией данной инициативы.

8 декабря глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что изъятие российских активов с целью выдачи кредита Киеву представляет угрозу финансовой стабильности. По ее словам, если у глобальных инвесторов сложится впечатление, что их деньги в Европе больше не находятся в безопасности, то это нанесет ущерб месту инвестирования.

Ранее были названы страны ЕС, которые могут стать главными гарантами кредита для Украины за счет активов РФ.

