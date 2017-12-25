В Киеве рассказали о начале биометрического контроля на границе с Россией

В госпогранслужбе Украины заявили, что на украинско-российской границе 26 декабря в тестовом режиме заработает система биометрического контроля. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян, передает РИА «Новости».

Система биометрического контроля в тестовом режиме заработает во вторник на всех основных пунктах пропуска украинско-российской границы, заявил в понедельник пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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По его словам, все пункты пропуска на границе с Россией, в том числе авиационные пункты, в настоящее время оснащены системой биометрического контроля.

«С завтрашнего дня эти мобильные комплексы будут использоваться на украинско-российском участке границы на основных пунктах пропуска», — сказал он.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал о начале действия мобильных комплексов биометрического контроля.