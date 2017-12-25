Путин обсудил в Совбезе вопросы сирийского урегулирования

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности вопросы сирийского урегулирования и подготовки к конгрессу Национального диалога Сирии, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обсудили текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, переговорили также достаточно подробно по перспективам сирийского урегулирования, прежде всего с учетом результатов завершившегося на днях очередного раунда переговоров в Астане, а также обменялись мнениями о подготовке национального конгресса», – сказал Песков.

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По его словам, на встрече присутствовали постоянные члены Совета Безопасности.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что послание президента России федеральному собранию состоится до выборов главы государства.