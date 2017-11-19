Эрдоган назвал цель провокации с его фотографией на военных учениях НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления перед активистами правящей партии в турецкой провинции Байбурт заявил, что целью провокации с его фотографией на стенде врагов на военных учениях НАТО, была Турция и ее народ, передает Mynet haber.

«Они поместили Ататюрка и меня на стенд с мишенями на учениях НАТО и разожгли скандал… Этот вопрос не является личным или партийным. Целью были Турция и турецкий народ. Мы готовы ко всему», — сказал он.

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Он также выразил назвал позитивным то, что оппозиция оказала властям Турции поддержку в свете этого инцидента.

Ранее Эрдоган отметил, что доверие к НАТО вызывает серьезные вопросы.