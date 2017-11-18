Трамп начал платить адвокатам по «российскому делу» из своего кармана
Президент США Дональд Трамп начал самостоятельно платить адвокатам, которые защищают его в расследовании по «российскому вмешательству». Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, пожертвования Республиканской партии больше не будут тратиться на услуги адвокатов.
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В Национальном комитете партии также подтвердили, что прекратили оплачивать эти счета.
Агентство уточняет, что несколько адвокатов представляют интересы Трампа в расследовании спецпрокурора США по «российскому вмешательству» Роберта Мюллера.
Ранее сообщалось, что Мюллер впервые направил нескольким членам избирательного штаба Трампа запросы о предоставлении документов.