Трамп начал платить адвокатам по «российскому делу» из своего кармана

Президент США Дональд Трамп начал самостоятельно платить адвокатам, которые защищают его в расследовании по «российскому вмешательству». Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, пожертвования Республиканской партии больше не будут тратиться на услуги адвокатов.

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В Национальном комитете партии также подтвердили, что прекратили оплачивать эти счета.

Агентство уточняет, что несколько адвокатов представляют интересы Трампа в расследовании спецпрокурора США по «российскому вмешательству» Роберта Мюллера.

Ранее сообщалось, что Мюллер впервые направил нескольким членам избирательного штаба Трампа запросы о предоставлении документов.