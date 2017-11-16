Песков ответил на вопрос об участии Медведева в выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном участии премьер-министра Дмитрия Медведева в выборах главы государства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нужно спрашивать у Дмитрия Анатольевича Медведева», — коротко отметил Песков.

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По словам Пескова, российский премьер уже отвечал на этот вопрос. Также он призвал сохранять разум и иронию при чтении Telegram-каналов, когда его спросили, обсуждают ли между собой Владимир Путин и Дмитрий Медведев возможность выдвижения Медведева.

«Призываю, читая Telegram-каналы, сохранять разум, мудрость и иронию», — сказал Песков.

Ранее Медведев пообещал не участвовать в выборах «в этом году».