Песков ответил на вопрос об участии Медведева в выборах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном участии премьер-министра Дмитрия Медведева в выборах главы государства, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Нужно спрашивать у Дмитрия Анатольевича Медведева», — коротко отметил Песков.
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По словам Пескова, российский премьер уже отвечал на этот вопрос. Также он призвал сохранять разум и иронию при чтении Telegram-каналов, когда его спросили, обсуждают ли между собой Владимир Путин и Дмитрий Медведев возможность выдвижения Медведева.
«Призываю, читая Telegram-каналы, сохранять разум, мудрость и иронию», — сказал Песков.
Ранее Медведев пообещал не участвовать в выборах «в этом году».