В Европе призвали к радикальным мерам против фон дер Ляйен

Финский политик Мема призвал к немедленной отставке главы ЕК фон дер Ляйен
Florence Lo/Reuters

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за ее пренебрежения гражданами Евросоюза и регулярным нарушением принципа верховенства права. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Евросоюз намерен расширить антироссийские санкции. Они распространятся в том числе на американского военнослужащего, бывшего разведчика Франции и швейцарского полковника в отставке Жака Бода.

«Санкции против Жака Бода незаконны и по-настоящему показывают лицо Европейского союза, чистую диктатуру. Еврокомиссия нарушает все конвенции ЕС и принципы верховенства права. Тем временем коррумпированные чиновники ЕС остаются безнаказанными по делам об отмывании денег. Мы требуем немедленной отставки Урсулы фон дер Ляйен за ежедневное пренебрежение гражданами ЕС», — написал Мема.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером». В декабре 2025 года он уже называл главу ЕК «главной ведьмой» и отмечал, что она разрушает европейский континент.

Ранее Орбан придумал прозвище главе Еврокомиссии.

