Латвии предрекли потерю денег при демонтаже железной дороги в Россию

Демонтаж ведущей в Россию железной дороги ударит по доходу Латвии и рикошетом отразится на дефицитном бюджете этой страны. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин.

Известно, латвийские власти рассматривают вариант полной разборки указанных железнодорожных путей.

По мнению Касаткина, это очевидно, что Латвия понесла бы только крупные финансовые издержки от реализации подобного сценария.

Транзитная отрасль Латвии, на которую помимо железнодорожных грузоперевозок завязана вся портовая экономика страны, в таком случае утратила бы свою доходность, что, в свою очередь, рикошетом отразилось бы на дефицитном бюджете республики, отметил представитель РФ.

Дипломат добавил, что в Риге, по всей видимости, беру во внимание тот факт, что данный вопрос лежит не только в плоскости российско-латвийских экономических отношений, но и в целом торгового взаимодействия стран-членов Европейского союза с большим числом стран Азии.

