Новости. Общество

В Чувашии бизнесмен, заставивший детей умываться зеленкой, попал в ИК строгого режима

В Чувашии бизнесмен получил срок за похищение и унижение детей
Shutterstock

Предприниматель из Чувашии жестоко поиздевался над детьми и попал под суд. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Ядрине. По данным издания, мужчина заметил, как мальчик и девочка 12 и 13 лет соответственно пытались украсть из его магазина несколько мандаринов.

Он затолкал детей в свою машину, вывез за черту города и, налив им в руки зеленку, потребовал, чтобы они умылись. Когда несовершеннолетние выполнили его требования, бизнесмен сел в машину и уехал, дети добирались домой сами.

Когда о ситуации узнали сотрудники правоохранительных органов, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. К материалам приобщили и видео, снятое во время «умывания».

Фигуранта приговорили к двум годам и шести месяцам заключения, их он проведет в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить по 200 тысяч рублей детям в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Абакане осудили участника СВО за многодневные пытки над бывшей возлюбленной.

