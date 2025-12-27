Размер шрифта
На Камчатке продлили школьные каникулы из-за снегопада

В Петропавловске-Камчатском школьные каникулы начались раньше из-за погоды
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В Петропавловске-Камчатском школьные каникулы начались раньше из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мера связана с ликвидацией последствий циклона и направлена на безопасность учащихся, отметили там, добавив, что решение согласовано с министерством образования Камчатского края.

«Утверждено окончание второй четверти в школах Петропавловска-Камчатского 26 декабря на 29 и 30 декабря каникулы будут продлены. Учебные планы скорректируют. Все силы будут направлены на расчистку детских садов, чтобы с понедельника они были обеспечены продуктами и проездом», — говорится в сообщении.

27 декабря сообщалось, что на Камчатке начался «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада. По данным Telegram-канала Baza, выпало две месячные нормы осадков. По данным СМИ, в Петропавловске-Камчатском самая сложная ситуация: там встал общественный транспорт, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.

Ранее москвичей предупредили о морозах 31 декабря.

