РИА Новости: Италия за год поставила России одежду и продукты на более €300 млн

Италия с начала текущего года поставила в Россию одежду и продукты общей стоимостью более €300 млн (свыше 27,4 млрд рублей). Об этом сообщил президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани, пишет РИА Новости.

«Согласно последним данным за II квартал 2025 года, объем поставок одежды и текстильной продукции достиг примерно €186 млн (порядка 17 млрд рублей — «Газета.Ru»), тогда как сегмент фасованных продуктов питания, включая сладости и хлебобулочные изделия, составил около €132 млн (около 12 млрд рублей — «Газета.Ru»)», — рассказал специалист.

По его словам, многие из производящих одежду и обувь итальянских компаний продолжают работать в России. Они пользуются услугами местных дистрибьюторов или структур в третьих странах, пояснил Трани. Таким образом фирмы удается не нарушать действующие нормативные требования.

13 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за восстановление отношений с Россией и заявил, что поручил министерству иностранных дел республики перезапустить работу комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва готова к восстановлению работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Братиславой.

Ранее Россия вошла в тройку стран — членов G20 с самыми высокими доходами от торговли.