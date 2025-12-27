Самолеты НАТО подняты в воздух в Польше на фоне взрывов на Украине

Два самолета НАТО летают в воздушном пространстве польских Люблина и Жешува

Два самолета НАТО подняты в воздух над польскими городами Люблин и Жешув на фоне взрывов на Украине. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

Отмечается, что истребители совершают круговые полеты на высоте от 8 до 10 км. Траектория полетов захватывает узловые диспетчерские районы ранее закрытых аэропортов польских городов. Речь идет об одном самолете-заправщике и одном самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Позднее стало известно, что в Жешув и Люблин аэропорты приостановили полеты на фоне активизировавшихся ударов на Украине.

Согласно карте воздушных тревог Украины, сигнал действует на всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в городе.

Вечером 26 октября «Общественное» заявляло о взрывах в Харькове на востоке Украины.

Ранее в Польше возле жилого дома упал военный беспилотник.