Российский футболист ПАОКа: мы бы обыграли «Краснодар»

Футболист ПАОКа Оздоев: мы бы обыграли «Краснодар»
Пресс-служба ПАОКа

Футболист греческого ПАОКа Магомед Оздоев заявил, что его клуб сейчас обыграл бы «Краснодар», передает Sport24.

«ПАОК сейчас обыграл бы «Краснодар»? Сейчас, если отринуть все внешние факторы, — да. Интересный был бы матч. Чемпионат Греции сильнее чемпионата России. Да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так», — сказал Оздоев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее футболку вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова продали на аукционе за €2650.
 
