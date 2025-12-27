Российский футболист ПАОКа: мы бы обыграли «Краснодар»

Футболист греческого ПАОКа Магомед Оздоев заявил, что его клуб сейчас обыграл бы «Краснодар», передает Sport24.

«ПАОК сейчас обыграл бы «Краснодар»? Сейчас, если отринуть все внешние факторы, — да. Интересный был бы матч. Чемпионат Греции сильнее чемпионата России. Да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так», — сказал Оздоев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

