Новости политики

В России предположили судьбу украинских военных: «По полной программе»

Полковник Матвийчук заявил, что украинская армия будет разбегаться


В рядах ВСУ низкая мотивация к продолжению боевых действий, ситуация для украинских военных будет ухудшаться. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, в ноябре приблизительная численность ВСУ составляла 720 тысяч человек. Однако на данный момент цифра может быть значительно ниже, поскольку у солдат низкая мотивация воевать, и они разбегаются, считает военный.

«Солдат на фронте рискует не только своей жизнью, но еще и жизнью своих родственников, которые в случае его преступления будут отвечать по полной программе перед СБУ», — сказал Матвийчук.

По его предположениям, ситуация в ВСУ будет становиться только хуже, ведь там не понимают, за что нужно воевать.

До этого ТАСС писал, что более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку». С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. В октябре показатель достиг рекордных 19,6 тысячи человек, тогда как в начале года составлял в среднем 17–18 тысяч ежемесячно. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

Ранее в России предрекли «генеральное сражение» в рамках СВО.

