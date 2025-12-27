Камчатку накрыл «снежный апокалипсис»

На Камчатке наступил «апокалипсис» из-за сильных снегопадов и ветра. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Из-за циклона и ветра до 45 метров в секунду в регионе привели все службы в режим повышенной готовности, пишет канал.

«По прогнозу, такая погода продлится до 28 декабря. Сейчас в Петропавловске остановили движение общественного транспорта. Жителей просят не выезжать на личных авто. Вместо автобусов по городу ходят вахтовки — они забирают людей с остановок», — сказано в посте.

Отмечается, что власти думают над закрытием некоторых региональных трасс. В аэропорту Елизово перенесли десять рейсов: по пять на прилет и вылет.

Власти также рекомендуют компаниям отправить сотрудников на удаленку.

Как сообщает Telegram-канал Baza, на полуострове выпало больше двух месячных норм осадков. Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском самая сложная ситуация: там встал общественный транспорт, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.

В Елизовском районе пропал свет в нескольких населенных пунктах.

