Китай рекордно сократил экспорт автомобилей в Россию

Экспорт китайских автомобилей в Россию сократился на 56% за год
Global Look Press

За 11 месяцев 2025 года Китай экспортировал в Россию 513 тыс. автомобилей, что на 56,09% меньше, чем за такой же период 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей Цуй Дуншу.

«Китай за январь-ноябрь 2025 года экспортировал в Россию 513 078 автомобилей», - сообщил Цуй Дуншу.

По итогам 11 месяцев 2024 года Китай экспортировал в Россию 1,1 млн автомобилей.

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Также сообщалось, что из 1,19 млн новых легковых автомобилей, реализованных за 11 месяцев 2025 года, 595 тысяч штук были произведены в 2023-2024 годах. Это ровно 50% от общего объема продаж.

Ранее были названы 10 китайских брендов с самыми качественными автомобилями.

