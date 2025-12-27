Успенская раскрыла отношение к Долиной

Артистка Успенская понадеялась, что мир не потеряет Долину как певицу

Певица Любовь Успенская выступает перед началом товарищеского матча между сборными России и КНДР, 12 июля 2024 года

Певица Любовь Успенская объяснила в беседе с NEWS.ru, почему не хочет комментировать скандал с квартирой коллеги Ларисы Долиной.

Успенская объяснила, что лично не знакома с ситуацией и подробностей не знает. Однако по-человечески ей жаль коллегу. Артистка назвала Долину потрясающей певицей.

«Конечно, в той ситуации, в которой она находится, мне бы хотелось, чтобы все стало на свои места. И чтобы, дай бог, мы не потеряли Ларису как певицу», — поделилась исполнительница.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

