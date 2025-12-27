Крымский мост открыли для движения

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Согласно данным, мост для движения временно закрыли в 10:07 мск, однако через полчаса, в 10:37 мск, проезд вновь открыли. До этого сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

В ноябре водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указывать марку, модель, госномер транспортного средства и отмечать, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят. Позднее в Минтрансе заявили об усилении мер безопасности на Крымском мосту в период новогодних праздников.

Ранее краснодарец пытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.