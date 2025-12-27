Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Крымский мост открыли для движения

Движение по Крымскому мосту восстановлено после временного перекрытия
Alexey Pavlishak/Reuters

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Согласно данным, мост для движения временно закрыли в 10:07 мск, однако через полчаса, в 10:37 мск, проезд вновь открыли. До этого сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

В ноябре водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указывать марку, модель, госномер транспортного средства и отмечать, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят. Позднее в Минтрансе заявили об усилении мер безопасности на Крымском мосту в период новогодних праздников.

Ранее краснодарец пытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27514435_rnd_4",
    "video_id": "record::59271fe6-ed02-4e40-b71f-cbc48d78c8c0"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+