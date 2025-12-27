В Белоруссии попал в ДТП автобус Москва — Брест, есть пострадавшие

Автобус, следовавший рейсом из Москвы в Брест, попал в ДТП в Витебской области. В результате одного человека спасти не удалось, еще шесть пострадали, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

«43-летний водитель автобуса сообщением «Москва-Брест», двигаясь со стороны Минска, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в автобусе было два водителя и 12 пассажиров. Есть ли среди пострадавших дети, неизвестно.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа, добавили в ведомстве.

25 декабря в Челябинской области автобус с людьми вспыхнул на дороге. Маршрутка ехала ночью из Магнитогорска в Челябинск. Во время движения вспыхнули моторный отсек и салон. Водитель сразу остановился, шестеро пассажиров успели выбежать. На кадрах, размещенных в сети, видно, что транспорт выгорел полностью. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Волгограде на видео попали кадры аварии с более чем 5 пострадавшими.