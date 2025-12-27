Прокуратура Пензенской области области начала проверку напитка Aloe Vera

Прокуратура Пензенской области начала проверку после информации об напитке Aloe Vera, которым обжег гортань ребенок в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, в сетевых магазинах реализовывалась пищевая продукция — негазированный напиток Aloe Vera, предположительно, представляющий угрозу здоровью граждан, производство которого осуществляется в Пензе», — сказано в сообщении.

Специалистам предстоит дать оценку произошедшему.

В пятницу, 26 декабря, в одном из супермаркетов в Новой Москве обнаружили партию напитка «Алоэ вера», содержащую неизвестное химическое вещество в составе четырех бутылок напитка Aloe Vera. Впоследствии пресс-служба торговой сети проинформировала общественность о решении изъять данный напиток из продажи и инициировать проведение экстренной проверки качества. Управление Роспотребнадзора по городу Москве приступило к эпидемиологическому расследованию инцидента.

