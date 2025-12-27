Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Стало известно о состоянии пяти человек, провалившихся на авто под лед в Якутии

Минздрав: пять человек, провалившихся под лед в Якутии, получили обморожение
МЧС России

Пострадавшие в аварии в Якутии находятся в ожоговом центре. Об этом сообщает минздрав региона в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, всего после произошедшего в медучреждение попали пять человек. Из них состояние четверых оценивают как тяжелое. Еще один мужчина получил травмы средней степени тяжести. У всех диагностированы различные обморожения.

«Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в Якутске, на реке Лене. Машина, в салоне которой оказались восемь человек, ушла под лед. При этом автомобиль выехал на несанкционированное для подобных путешествий место.

В результате из транспортного средства только пять человек смогли выбраться. Остальные, предварительно, остались в салоне машины, которая ушла на дно. На место выехали водолазы.

Как рассказал мэр города Евгений Григорьев, информация о произошедшем поступила приблизительно в восемь часов утра. Глава населенного пункта призвал водителей ездить только в местах, где официально разрешена переправа.

Ранее в Нижнем Новгороде рыбак провалился под лед на озере.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27514279_rnd_1",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+