Стало известно о состоянии пяти человек, провалившихся на авто под лед в Якутии

Минздрав: пять человек, провалившихся под лед в Якутии, получили обморожение

Пострадавшие в аварии в Якутии находятся в ожоговом центре. Об этом сообщает минздрав региона в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, всего после произошедшего в медучреждение попали пять человек. Из них состояние четверых оценивают как тяжелое. Еще один мужчина получил травмы средней степени тяжести. У всех диагностированы различные обморожения.

«Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в Якутске, на реке Лене. Машина, в салоне которой оказались восемь человек, ушла под лед. При этом автомобиль выехал на несанкционированное для подобных путешествий место.

В результате из транспортного средства только пять человек смогли выбраться. Остальные, предварительно, остались в салоне машины, которая ушла на дно. На место выехали водолазы.

Как рассказал мэр города Евгений Григорьев, информация о произошедшем поступила приблизительно в восемь часов утра. Глава населенного пункта призвал водителей ездить только в местах, где официально разрешена переправа.

Ранее в Нижнем Новгороде рыбак провалился под лед на озере.