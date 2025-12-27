ФСБ показала кадры задержания подозреваемой в шпионаже жительницы Донецка

ФСБ России обнародовала видео задержания жительницы Донецка, подозреваемой в шпионаже и в публикациях с призывами к убийству российских военных и ударам по Москве. Об этом сообщает РИА Новости, публикуя соответствующие кадры спецслужб.

На опубликованных кадрах оперативной видеосъемки показано, как сотрудники ФСБ задерживают женщину у дверей квартиры. Когда оперативник озвучил ей причины задержания, женщина ответила: «Этого не может быть». Однако позднее на допросе фигурантка призналась в содеянном и, в частности, рассказала, что бесплатно пересылала фото российской военной техники неизвестной женщине. Помимо этого, задержанная призналась, что осознавала, что делает. На уточняющий вопрос сотрудника ФСБ, зачем она это делала, женщина ответила: «Так сложилось исторически».

Как уточнили в ФСБ, жительница Донецка по собственной инициативе связалась с представителями Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через Telegram и по их указаниям фотографировала объекты Вооруженных Сил России (ВС РФ).

Как уточнили в пресс-службе ведомства, против фигурантки возбудили уголовные статьям «Шпионаж» и «Призывы к насилию».

Ранее жителя Запорожья задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.