Трамп вынес предупреждение Зеленскому накануне встречи

Daily Express: Трамп сделал предупреждение Зеленского накануне встречи
Американский лидер Дональд Трамп сделал предупреждение президенту Украины Владимиру Зеленскому накануне их встречи, запланированной на 28 декабря. Об этом пишет издание Daily Express.

«Трамп выступил с предупреждением в адрес Зеленского перед их ожидаемой встречей в воскресенье», — отметили журналисты.

Таким образом было прокомментировано высказывание президента США о том, что без его одобрения мирный план Зеленского ничего не значит. Он уточнил, что необходимо «посмотреть, что у него есть». При этом Трамп назвал хорошими шансы на урегулирование украинского конфликта.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде заявили, что не все в США хотят сотрудничать с Россией.

